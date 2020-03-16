南韓傳出第一起新冠肺炎（簡稱武漢肺炎）確診病例已經超過40天，從單日激增近1千人感染，到目前1天新增1百多例，確診病例增加速度出現減緩的跡象。儘管首爾爆發新一起群聚感染，讓防疫單位不敢掉以輕心，不過南韓在短時間擴大檢驗量能的做法，讓許多外媒爭相報導。美國CNN分析，南韓生技業者自發性的「超前部署」，早一步研發快篩試劑，是一大關鍵。

就在南韓傳出第一起境外移入的確診病例前4天，南韓生技業Seegene創辦人告訴他的團隊，開始準備冠狀病毒檢驗試劑的研發。「我們是生技公司，即使沒人提醒，我們本來就該著手，總要提早備戰。」

南韓生技業者預先開發武漢肺炎試劑，讓大規模檢驗的佈署得以實施。（圖片來源：pixabay）

Seegene依據中國大陸公布的新冠肺炎病毒基因序列，開發出試劑。在AI大數據的輔助下，試劑研發的時間從2～3個月，縮短到2週。當中國大陸確診病例的通報大幅增加，鄰近的日本、泰國等也都傳出境外移入的病例同時，Seegene的試劑已經獲得南韓疾管署快速核准過關，也備妥生產試劑的原料。只花6天的時間，第一代的新冠肺炎試劑就問世。

首爾新增一起群聚感染，疫情嚴峻。（圖片來源：pixabay）

南韓投入試劑研發生產的生技公司不只Seegene一家。忠南大學檢驗醫療教授Gye Cheol Kwon指出，南韓開發的試劑準確率可達98％。而試劑開發與生產能力，讓南韓得以實施大規模快篩檢測的防疫策略。

大邱新天地耶穌教會爆發大規模的群聚感染，以及慶尚北道的院內感染，讓南韓的疫情加劇。南韓並未效法中國大陸採取封城措施，而改以大規模採檢，以最快的速度，找出最多的感染病患，並進行隔離治療。

南韓在2月底前後的確診病例爆增，和提高檢測量能有關。（製表：鄭佳玲）

「在病人剛染病時就掌握他們的行蹤，對於防疫相當關鍵。」衛生部長朴恩鎬接受CNN專訪表示，南韓大幅提升檢測量能，只要病患有接觸史，或出現發燒咳嗽等疑似症狀，無論是本國人或外籍人士，都能免費抽檢。目前南韓單日的採檢量可達到1萬5千人次，至今採檢的人數已超過24萬人。

南韓在各地設置「得來速」檢測，讓更多人在更短的時間內受檢。民眾開車進入戶外檢疫區，全程待在車裡，穿戴全套隔離設備的醫護人員，對乘客進行鼻子和喉嚨的採樣，前後不到10分鐘就完成，24小時之內就能知道結果。一個檢測站一天可檢驗超過380人，以目前50處地點來估算，每天約可完成高達1萬9千次的病毒檢測。

「得來速」檢測提高採檢效率，還能減少醫護人員和病患的接觸，降低感染風險。不過負責採檢的人員得連續工作5小時，工作期間也不能上廁所和喝水。

南韓對於疫情採公開透明的策略，將最新疫情透過手機簡訊傳給國民，確診病例的行蹤一清二楚。另外也提供英文版本的疫情資訊，方便外籍人士閱讀。

南韓爆發武漢肺炎疫情後，口罩缺貨情況嚴重。（圖片來源：pixabay）

新天地教會爆出疫情之後，南韓當局宣布取消大型集會，並鼓勵民眾減少群聚、保持防疫距離。另一方面也集中管理疫情管制區，提供充足的醫療物資與增派人力，並讓軍隊進駐，協助環境消毒工作。這些措施都讓防疫逐漸收效。以目前近8千人確診、逾60人死亡的數據來看，南韓新冠肺炎的致死率不到0.1％。

雖然確診病例增幅趨緩，不過南韓的疫情依然險峻。首爾九老區一家客服中心傳出99名員工接連確診，所在的大樓有餐廳、住家，附近還緊鄰首爾一號線的地鐵站，途經東大門、首爾車站、市立大學、美術館等，加上3萬名中國大陸學生即將返回南韓開學，讓防疫當局嚴陣以待。

資料來源：VOA、BBC、CNN

(中時電子報)