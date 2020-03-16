Donovan Mitchell on Good Morning America when asked about how he was feeling with Rudy Gobert:

"To be honest..It took a while for me to kind of cool off. I read what he said and I heard what he said. I'm glad that he's doing ok and that I'm doing well." — Sarah Todd (@NBASarah) March 16, 2020

先前謠傳因為自己很可能遭到隊友戈貝爾傳染新冠肺炎，造成兩人交情生變的爵士明星後衛米契爾，16日接受《abc》視訊專訪表示，「說真的，我花了一點時間才冷靜下來，我讀過也聽了戈貝爾所說的，我替他的狀態不錯而感到高興！」

從米契爾的言語中，可以清楚感受到他不再責怪戈貝爾的情緒，「我現在很開心，我們基本上盡可能限制病毒的散播，我是無症狀帶原者，如果不是公開確診，我原本可能走在大街上，這也是這種病毒可怕之處，你可能看來一點事都沒有。」

當問到自己在隔離階段做了什麼！米契爾表示，他自己一直在玩遊戲，以及觀看自己大學與NBA的比賽影片，但他強調，看影片雖可以讓他想起過去的比賽過程，卻會讓他更想念場上打球的感覺，此外他也跟鹽湖城慈善學校展開合作。

米契爾計畫捐款幫助約6.6萬名學童食物，「對很多窮苦孩子來說，那個學校就是他們的家。我希望能回饋社會，因為醫生也不知道這次疫情延續多久，對那些沒錢的家長而言，他們無法送小孩去學校與得到食物，我想讓他們得到照顧。」

(中時 )