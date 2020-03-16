先前謠傳因為自己很可能遭到隊友戈貝爾傳染新冠肺炎，造成兩人交情生變的爵士明星後衛米契爾，16日接受《abc》視訊專訪表示，「說真的，我花了一點時間才冷靜下來，我讀過也聽了戈貝爾所說的，我替他的狀態不錯而感到高興！」
從米契爾的言語中，可以清楚感受到他不再責怪戈貝爾的情緒，「我現在很開心，我們基本上盡可能限制病毒的散播，我是無症狀帶原者，如果不是公開確診，我原本可能走在大街上，這也是這種病毒可怕之處，你可能看來一點事都沒有。」
當問到自己在隔離階段做了什麼！米契爾表示，他自己一直在玩遊戲，以及觀看自己大學與NBA的比賽影片，但他強調，看影片雖可以讓他想起過去的比賽過程，卻會讓他更想念場上打球的感覺，此外他也跟鹽湖城慈善學校展開合作。
米契爾計畫捐款幫助約6.6萬名學童食物，「對很多窮苦孩子來說，那個學校就是他們的家。我希望能回饋社會，因為醫生也不知道這次疫情延續多久，對那些沒錢的家長而言，他們無法送小孩去學校與得到食物，我想讓他們得到照顧。」
(中時 )
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