台股摔破萬點關，肺炎疫情激化股災壓力，里昂證券下修整體智慧型手機、5G智慧機出貨量，降台積電推測合理股價至336元，甚至不排除蘋果新iPhone可能延到明年問世可能；高盛證券直指，新興亞洲已進入新熊市（new bear market），跌勢可能還沒完。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，面臨歐美感染大爆發，且亞洲國家可能面臨第二波疫情升溫威脅，再度使全球IT需求面臨衰退風險，包括：智慧型手機、5G智慧機、PC、半導體等2020年都得面臨出乎意料、但避無可避（Unexpected but inevitable）的砍單潮。

里昂證券最新對各IT主要產品2020年的預期是：一、全球智慧機出貨量由13.6億支（年減4％）下修為12.9億支（年減8％）。二、蘋果iPhone出貨由2億支，下修到1.6億支，而且下半年新iPhone可能遞延發表。

三、如新iPhone延遲面世，7,000～8,000萬支5G版iPhone出貨量，可能由2019年底推遲到2021年上半年，影響所及，下修全球5G智慧機由2.34億支至1.6億支。四、下修整體PC出貨量至2.54億台，年減8％。五、全球半導體產業2020年成長率由10～15％，降為0～5％，若需求疑慮更高漲，庫存調正會出現在第二、三季。不過，也因經歷連兩年低度成長，2021年產業年增可望強彈一至二成。

考量全球IT需求被新冠肺炎疫情打亂步調，里昂憂心，台積電下半年恐怕旺季不旺，由第一季的強勁年增41％，下半年變成年減11％；外資也把台積電2020年每股純益預測值由18.46元，大降至13.45元，相較2019年獲利幾無成長。外資16日賣超台積電4.1萬張，居個股賣超之冠。

儘管里昂證券把台積電推測合理股價由380元降至336元，但侯明孝考量台積電的優勢地位，以及台積電於2002～2003、2010年遭遇嚴重總體經濟衝擊後，獲利均能在隔年強勁反彈經驗，維持「優於大盤」投資評等，且外資看好台積電2021年每股純益飆上19.78元、年增47％。

(工商 )