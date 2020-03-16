泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn），去年8月將曾將在宮廷衛隊、擔任少將的詩妮娜（SineenatWongvajirapakdi）納為貴妃，成為他的第5任妻子，不過這位貴妃在短短3個月內，就被褫奪所有頭銜，關於她的生死也有諸多傳言，泰國民間盛傳，這位短命貴妃以死在獄中，不過 日有網友爆料，這位「前貴妃」其實還活著，只是遭到軟禁。

泰王瓦吉拉隆功去年8月將曾將在宮廷衛隊、擔任少將的詩妮娜納為貴妃，不過這位貴妃在短短3個月內，就被褫奪所有頭銜。 （圖／IG）

瓦吉拉隆功去年5月才迎娶第4任妻子蘇堤達（Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya）為王后，3個月後火速把詩妮娜納為貴妃。據了解，詩妮娜曾任職軍方護士，之後在宮廷衛隊擔任少將，也是泰王的隨扈之一，但才短短不到3個月，她就一夕失寵，被褫奪所有頭銜，形同打入冷宮。

泰國皇室近日發布由泰王屬名的公告，表示要拔掉詩妮娜的王室頭銜及軍銜，理由是覬覦后位。據泰國媒體報導，詩妮娜曾千方百計阻撓王后蘇堤達的冊封典禮，但都未能成功，泰王擔心她的舉動會影響國家，因此才在3個月後冊封她為貴妃，希望她能從此安分守己。

詩妮娜爬上貴妃之位後，顯然 沒有放棄鬥爭，甚至還假傳聖旨，自稱有泰王的命令來代其處理公務，用盡各種手段要和王后平起平坐。 （圖／IG）

但是詩妮娜爬上貴妃之位後，顯然 沒有放棄鬥爭，甚至還假傳聖旨，自稱有泰王的命令來代其處理公務，用盡各種手段要和王后平起平坐，使泰國民眾誤以為她地位比王后還要崇高，種種行徑逼得泰王終於忍無可忍。

由於詩妮娜被褫奪封號之後就下落不明，泰國民間對她的生死有許多傳言，甚至有八卦顯示，她在去年12月時已經慘死在監獄中。如今突然有網友在推特發文，指出詩妮娜其實還活著，只是被皇室軟禁起來，目前這則發文已經有超過2.5萬人轉發，但並未獲得任何證實。

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(中時電子報)