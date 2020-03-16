前主播也是主持人的藝人郭岱軒近日在社群網站上透露近況，表示他近期減少工作，為了陪雙胞胎親哥哥出庭面對官司與帶他就醫看精神科。原來郭岱軒的哥哥就是曾被封為「辱警奴才哥」的郭姓男子，從躁鬱症「醒」來的他，目前轉為憂鬱症，開始願意面對過去並且就醫，身為家人的郭岱軒也盡陪伴的責任，希望哥哥的官司可以早點落幕。

郭岱軒的雙胞胎哥哥過去曾因為精神疾病說話得罪不少人，如今從躁鬱症的狀況解除後開始就醫面對官司與過去的種種。（圖／翻攝自郭岱軒臉書）

郭岱軒在臉書表示，哥哥過去精神狀況不好時曾說太多不好的話，造成許多人困擾，目前也正積極就醫，尋求醫療協助，盼恢復精神以回歸社會正軌。對於造成傷害的人，哥哥現在也深感抱歉。他也表示哥哥目前無業，需要靠家人幫助才能維生、與持續就醫診治，未來要能恢復正常工作，才有辦法支付部分被害人所提的民事賠償，所以也希望社會大眾多給哥哥機會。

郭岱軒也寫道，「部分被害人於臉書成立匿名粉專，變造、並以標註本人粉專，希望連結哥哥與我的親屬關係的方式施壓，本人概括承受，希望大家能正視精神疾病患者與其家屬的苦痛，若有病識感，且願意積極治療恢復時，非常需要社會大眾的包容與理解。」

他也提到過去哥哥曾介入台南某通訊行的勞資糾紛及恐嚇案，刑事訴訟部分仍在上訴當中，目前除了積極治療身心外，也希望對方可以高抬貴手，誠心的對受到滋擾與言語傷害的人表達歉意。

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(中時電子報)