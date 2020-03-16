新冠肺炎蔓延 加泰隆尼亞自治區政府主席確診 22:542020/03/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙加泰隆尼亞自治區政府主席托拉（Quim Torra）今天表示，自己對2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）檢驗結果呈陽性，他會在一棟政府大樓內自主隔離。 路透社報導，加泰隆尼亞政府副主席阿拉岡尼斯（Pere Aragones）昨天宣布自己檢驗結果也是陽性。 西班牙交通部長阿巴洛斯（Jose Luis Abalos）今天接受西班牙國家廣播電台（RNE）訪問時說，西班牙現行限制疫情擴散的措施，「顯然」必須延長到原訂的15天期限以後。 (中央社) #政府 #西班牙 #泰隆尼亞 #加泰隆尼亞 #今天 也許您會感興趣 國際熱門新聞 即 新冠當前 荷蘭人排隊不為口罩 竟為這個 - 國際 馬來西亞宣布「封國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 BBC：「中國抗疫模式」引全球反思 難以在全世界複製 - 國際 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 - 國際 川普應對新冠危機 都怪中國和歐洲 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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