西班牙加泰隆尼亞自治區政府主席托拉（Quim Torra）今天表示，自己對2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）檢驗結果呈陽性，他會在一棟政府大樓內自主隔離。

路透社報導，加泰隆尼亞政府副主席阿拉岡尼斯（Pere Aragones）昨天宣布自己檢驗結果也是陽性。

西班牙交通部長阿巴洛斯（Jose Luis Abalos）今天接受西班牙國家廣播電台（RNE）訪問時說，西班牙現行限制疫情擴散的措施，「顯然」必須延長到原訂的15天期限以後。

(中央社)