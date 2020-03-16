對於禁止高中以下師生出國爭議，民進黨桃園市議員王浩宇、社民黨台北市議員苗博雅互槓起來了。

新北市長侯友宜今（16日）表示，除了繼續掌握學生健康狀況、量體溫、校園消毒外，新北市所有師生6月底前一律不准出國，除非有特例，要個案報准核定後才可出國。

桃園市長鄭文燦16日在防疫會議上宣布，桃園各級學校的出國計畫一律暫停到8月底，並指示教育局發函呼籲私立學校也能夠一併暫停。

基隆市長林右昌則在下午宣布，7月14日之前基隆市各級學校出國計劃一律暫停，若有特殊狀況及原因，需呈報各校與教育處專案核准。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅針對侯友宜宣布新北市高中以下師生六月底前不准出國。最大的問題有兩個：1. 地方政府自行以防疫為由不准出國，法源依據有問題。2. 只管出國，沒處理回國，治標不治本。

而民主進步黨桃園市議員王浩宇在臉書指出，「紓困特別條例第7條明定，指揮官為防治疫情需要得實施必要之應變措施。因此，為了防疫需求，禁止學生或醫護人員出國，確實是有法源依據的。以上跟阿苗報告。」

但苗博雅不甘示弱，在王浩宇臉書又槓說，「麻煩你評論前至少看一下內文吧，我講的是地

方政府沒有這個權限，我們的「中央流行疫情指揮官」何時變成侯友宜了？」

王浩宇則回應，「地方政府的方式，並不是用法律禁止學生出國，而是透過操行成績的方式控制，還是可以出國，不過學校已經先宣導，會影響到操行成績。」

苗博雅最後在自己臉書說，「如果認為國人不該出國，就直接命令所有人必須有特殊公務報准才能出國，不該只針對未成年學生族群。目前出國旅遊染病回來的，大多數都是成年人、老人，不是未成年的學生。」

(中時電子報)