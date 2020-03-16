唐鳳：首批網路預購口罩約200萬人 23:002020/03/16 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩實名制2.0預估量足(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今天主持跨部會口罩會議，討論口罩實名制2.0，政務委員唐鳳在會中表示，現在加起來大概總人數會在200萬以下，因為有準備233萬人份的量，意思就是說不用抽籤，像蘇揆講的，第一批都讓民眾拿到，這樣感受最好。 口罩實名制一度傳出蘇揆拍板，第一批網路預購免抽籤說法，遭政院否認。唐鳳的說法，則顯示預估量足夠。 唐鳳辦公室強調，預估的量是目前的預測，不代表截止日前不會有變化，因此也無所謂拍板的說法。外界不必細究數量是否一定夠，若人數超過則會採取抽籤的做法。 (中時 ) #口罩 #唐鳳 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 長榮大學教社區長輩縫布口罩套 防疫兼訓練 19:062020/03/12 生活 網購兒童口罩 衛福部回應了 21:052020/03/12 政治 徐乃麟當《金牌財神爺》 疫情沒影響收入Up 04:102020/03/13 娛樂新聞 新潤建設捐款 協同人安基金會發放「愛心防疫便當」 16:292020/03/13 生活 婦人送口罩大喊：感謝警察辛苦付出愛你們 警眼眶濕了 16:422020/03/13 社會 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 立法院預算中心呼籲公布新增口罩生產機台之預計量產期程與數量 19:092020/03/14 政治 唐鳳撞臉金馬影后！「短髮、細長眼」神似度超高 網笑翻：以後怎直視 11:462020/03/15 娛樂 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 政治熱門新聞 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 不是小英？最新民調 她滿意度創新高！ - 政治 小英女孩這麼評價韓國瑜 網大讚：說得對！ - 政治 「1450」要改名了？新名稱曝光！網一看：可憐哪 - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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