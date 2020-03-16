行政院長蘇貞昌今天主持跨部會口罩會議，討論口罩實名制2.0，政務委員唐鳳在會中表示，現在加起來大概總人數會在200萬以下，因為有準備233萬人份的量，意思就是說不用抽籤，像蘇揆講的，第一批都讓民眾拿到，這樣感受最好。

口罩實名制一度傳出蘇揆拍板，第一批網路預購免抽籤說法，遭政院否認。唐鳳的說法，則顯示預估量足夠。

唐鳳辦公室強調，預估的量是目前的預測，不代表截止日前不會有變化，因此也無所謂拍板的說法。外界不必細究數量是否一定夠，若人數超過則會採取抽籤的做法。

(中時 )