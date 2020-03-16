新冠肺炎肆虐全球，不少國家疫情升溫，無預警關閉國門事件頻傳，導致旅行團出入境受阻。國內旅遊業者「雄獅旅遊」證實，目前有2團、共31人，受困北非摩洛哥，另有2團、大約40人受困南美的祕魯；目前已尋求我國外交部門的協助，外交部也已介入處理。

根據雄獅旅遊指出，北非摩洛哥15日宣布關閉國門，包括陸、海、空全面封鎖，目前雄獅共有2組旅行團，一共31人滯留在摩洛哥，而台灣團共有10團無法出境。

另外，稍早秘魯也緊急宣布全國進入戒嚴狀態，除了超市或藥房等民生基本用品商店繼續營業外，所有商業活動皆暫停。雄獅目計有2團、40人滯留當地無法出境，緊急通部外交部請求協助。

對於突如其來的狀況，雄獅坦言，滯留的旅客多少難掩緊張，此外，雄獅也說明，依據合約規定，若旅行團比既定行程提早搭機返國，業者將退還部分費用；若旅行團比既定行程較晚返國，業者會承擔這段時間的食宿費用。

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(中時電子報)