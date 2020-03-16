日本《女性SEVEN》雜誌報導，日本首相安倍晉三為了防止新冠肺炎疫情擴大，要求全國盡量不要辦大型活動、高中小學停課、盡量不要外出等，但他自己卻不停外出應酬，到高級餐廳大啖美食。

報導引用了《朝日新聞》的首相日程指出，從1月15日日本出現第1位感染病患，至3月8日為止，安倍總共參加了35次的餐會和懇親會。

有政治記者指出，日本政府2月16日要求民眾盡量控制不緊急、非必要的外出，之後約3周左右，安倍出去應酬了8次，到安倍喜歡的超高級飯店「Grand Hyatt Tokyo」的中餐館「CHINAROOM」，以及六本木的京料理、鐵板燒「花郷」等高級餐廳享受美食。

在野黨對此痛批，「要求民間企業自我約束，盡量不要辦酒會。首相自身根本沒有危機管理，讓國民感到不安。」安倍說明指，「並不是所謂的宴會，而是和各界人士交換意見。」

《女性SEVEN》還指出，安倍身為防疫對策的領袖，出席新冠肺炎對策本部會議的時間卻短的驚人。該記者指出，「安倍出席對策本部會議僅約10至20分鐘。宣布要求全國高中小學停課的2月27日才出席10分鐘。邊要求國民盡量別外出，自己卻以交換情報的名目，大大享受美食，對策本部會議只現身了一下。」

「2月29日首度召開有關新冠肺炎疫情的記者會，記者會才開36分鐘，也不顧還有記者舉手想提問，就逕自結束記者會，而且記者會上的問題都是記者俱樂部事前通知官邸的，完全看不到針對這次危機，想和日本國民好好說明的態度。」

安倍政府宣布要中小學停課的2月29日，外務大臣茂木敏充還和朋友到神奈川縣打高爾夫球。

這位記者指出，「日本國內感染擴大，還有人死亡的緊要時期，閣僚等應該率先推動防疫對策才對，結果竟是如此鬆懈的對應。在危機緊迫的時期，做出那樣的行動，讓國民如何能接受？」。

(中時電子報)