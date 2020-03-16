獨家》陸軍台東指揮部上兵國道無照駕駛 故意衝撞警察被逮 23:052020/03/16 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東陸指部上兵國道無照駕駛不繫安全帶，還刻意衝撞國道警察被逮。(示意圖/報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍台東地區指揮部混合砲兵營一名上兵，今（16）晚9點左右，駕車行徑國道三號古坑休息區，因未繫安全帶及無照駕駛，遭警方攔查時，刻意衝撞國道警察古坑分隊攔截點後企圖逃逸，立隨即遭警方攔截逮捕，目前已經由國道警察古坑分隊進行偵辦。 忘下交流道 三寶竟横切3車道又倒退嚕 高一兒心臟惡化今轉北榮 雲林父懇求禮讓救護車 陸軍機夜間遠海長訓 國防部回應 (中時電子報) #古坑 #上兵 #無照駕駛 #衝撞 #遭警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍陸戰隊街頭大戰艦艇兵 10餘人互毆2人受傷 08:202020/03/12 社會 海陸大戰艦艇兵 海陸老大哥最關切「打贏了沒」 10:242020/03/12 社會 海陸大戰艦艇兵 海軍司令震怒：通通汰除或撤職 11:282020/03/12 社會 33化學兵群執行武漢台商返臺班機消毒 長達16小時 22:422020/03/12 軍事 運-20抗疫立功 性能仍待改良 04:092020/03/13 焦點新聞 海陸退伍老兵 紛探聽打贏沒 04:102020/03/13 社會新聞 英超危機 兵工廠主帥染新冠病毒 09:352020/03/13 體育 新北明首辦防疫實兵演習 黃珊珊：北市已做過兵棋演練 16:372020/03/13 政治 歐足五大聯賽 下周全停擺 04:102020/03/14 運動天地 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了...警忍淚護鈔 - 社會 居家檢疫逃往北市 新北盧禮勇尋獲 - 社會 陸軍機夜間遠海長訓 國防部回應 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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