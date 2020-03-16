陸軍台東地區指揮部混合砲兵營一名上兵，今（16）晚9點左右，駕車行徑國道三號古坑休息區，因未繫安全帶及無照駕駛，遭警方攔查時，刻意衝撞國道警察古坑分隊攔截點後企圖逃逸，立隨即遭警方攔截逮捕，目前已經由國道警察古坑分隊進行偵辦。

(中時電子報)