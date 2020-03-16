包括摩根大通在內的美國八家大型銀行15日晚間宣布，基於新冠肺炎帶來「前所未見的挑戰」，銀行將暫緩實施庫藏股計畫，少至在7月前都不會買回自家股票，以保留資金對抗肺炎疫情。

代表美國大型銀行的金融服務論壇（Financial Services Forum），宣布摩根大通、美國銀行（BoA）、花旗集團、高盛、摩根士丹利、富國銀行、道富銀行 （State Street）和紐約梅隆銀行這項決定。數小時前美國聯準會（Fed）再次宣布緊急降息，一口氣將利率調降4碼，並公布一連串強化經濟和銀行流動性措施。

上述美國八大銀行被巴塞爾銀行監管委員會視為是「全球系統重要性」銀行。美國八家大銀行暫緩實施庫藏股，主要為了證明在全球經濟高度不確定的時刻，銀行保有充足的資本和流動性。

金融服務論壇在聲明稿中表示，「新冠肺炎對全球和經濟都是前所未見的挑戰，暫緩實施庫藏股計畫符合銀行的共同目標，也就是運用龐大的資本和流動性，藉由放款和其他重要服務，為個人、小型企業和整體經濟，提供最大的支援。」

布蘭迪（Brandywine）全球投資管理公司投資組合經理人凱瑟（Patrick Kaser）表示，這項計畫看似由摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）主導，目的在強化銀行信心。

美國最大銀行摩根大通在聲明稿中指出，「即使市況大幅惡化，摩根大通擁有充足的能力和穩健的資產負債表，以支撐金融體系和所有客戶。」摩根大通的股利政策維持不變。

美國八大銀行在2019年總計買回1,080億美元股票，其中以美國銀行規模最大，高達280億美元。銀行的股利與庫藏股水準每年由聯準會核定，規模依據7月的壓力測試結果而定。

(工商 )