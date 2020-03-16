新冠肺炎疫情在全球迅速升溫，據當地媒體報導，馬來西亞首相丹斯裡慕尤丁今晚宣佈大馬將自從3月18至31日「封國」，在全國落實「限制活動令」，並在這項限令下採取「6項措施」防止疫情惡化，「全面限制大馬人出國、限制外國客到大馬」。

據當地媒體《東方日報》16日晚間報導，首相丹斯裡慕尤丁宣佈（Muhyiddin Yassin）今晚10時透過電視直播宣布，根據《1988年疾病控制法令》及《1967年員警法令》，發佈「限制活動令」，以避免新冠肺炎惡化。

在「限制活動令」下，將採取6項措施：

第一、全國禁止所有活動及群眾集會，包括宗教活動、體育、社會及文化活動。

為了執行這項禁令，所有宗教場所及商業場所必須關閉，除了那些售賣日常用品的超級市場、巴刹、雜貨店及多功能商店除外。

對於穆斯林方面，所有清真寺與祈禱禱的活動都必須擱置，包括週五的祈禱活動。

第二、全面限制大馬人出國。所有大馬人到國外的行程，都受到限制。他們必須進行健康檢查 ，並自願地進行14天隔離。

第三、限制外國遊客及外國訪客到大馬訪問。

第四、關閉所有的幼稚園、政府及私人學校，包括普通學校、宿舍學家、國際學校、宗教學校及其他的小學、中學及先修班。

第五、關閉全國政府與私人高等教育機構（IPT）和技能培訓機構。

第六、關閉所有政府和私人場所，但涉及基本服務，如水、電、能源、電信、郵政、運輸、灌溉、石油、天然氣、燃料、潤滑劑（pelincir）、廣播、金融、銀行、醫療、藥房、消防、監獄、港口、機場、國防、衛生、零售和食品供應。

(中時電子報)