自1960年代以來，天文學家就得出理論認為，我們所認知的可見物質，只佔宇宙總質量的的一小部分。為了使重力理論能夠經的起時間的考驗，科學家必須假設，宇宙中約有85％的質量由「暗物質」(Dark matter)組成，然而科學家僅說「暗物質具有重力」，其他就一概不知。最約克大學物理學家提出假設，認為理論上的「6夸克態」(Hexaquark)，就是神秘的暗物質。

今日宇宙(Universe Today)報導，來自英國約克大學(The University of York)的米海爾‧貝斯卡諾夫博士(Mikhail Bashkanov)和丹尼爾‧沃斯(Daniel Watts)認為，6夸克可能在宇宙初始的「大霹靂」(Big Bang)後不久，宇宙已冷卻，但是宇宙空間還很小的期間出現，然後就充塞於宇宙之間。他們並計算出6夸克的性質，作為潛在的暗物質候選者。

一般的重子(質子、中子)，是由3個不同色荷的夸克組成。(圖/愛丁堡大學)

理論上，6個夸克也能擠為6夸克態，如果再俘獲電子，也許就是暗物質。(圖/網路)

夸克(Quark)是目前已知最小的粒子，我們熟知的質子與中子，是由3個夸克所構成的。在理論上，6夸克態應該也會出現，它是玻色–愛因斯坦凝態的一個例子，是特殊的「物質的第五態」，通常在低密度的玻色子粒子冷卻至接近絕對零度才形成。

多年來，6夸克只是理論上可能存在，直到2011年德國於利希研究中心進行的實驗（並於2014年宣布），表明6夸克真的存在。雖然僅存在了10的−23次方秒，但是約克的研究小組認為，這些情況與宇宙大霹靂發生後不久的情況類似。

沃斯教授在約克大學最近的新聞稿中所說：「宇宙中暗物質的起源，是科學上最大的問題之一，而且直到現在，它還是一片空白。我們的首次計算表明，6夸克的冷凝物是可行的暗物質候選者，結果特別令人興奮，因為它不需要導入任何新的物理概念。」

沃斯教授認為，在大霹靂之後不久，隨著宇宙緩慢冷卻，穩定6夸克可能與我們已知的重子物質一起形成，並且長期存在。而且更重要的是，該粒子的生產率確實可以充斥整個宇宙，達到宇宙質量的85％。

研究人員現在希望與德國和美國的科學家合作，證實這項理論，並在宇宙中尋找6夸克的蹤影。他們已經在試算6夸克的特性，會出現的可能天文信號，然後在宇宙中尋找。此外，他們也希望在實驗室環境中再創造這些亞原子粒子，以查看其特性是否符合預期，這些將成為他們下一步研究的主題。

(中時電子報)