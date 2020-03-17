針對今（16）日外資投資權威機構ISS出具報告支持文曄科技股東會所提的增資議案，大股東大聯大回應表示，對於報告內容不予以評論，但表示文曄應對現有的股東權益也應該要顧及。

大聯大財務長兼發言人袁興文回應本刊詢問外資投資權威機構ISS針對文曄增資所提的報告內容相關看法，袁興文表示：「大聯大謹守四不一會（不推派董事代表、不再加碼、不會與第三方合作表決或召開股東臨時會、不對外徵求委託書參與表決、會依法參加股東常會）承諾，因為無法參加股東會，所以也無法表達意見，但就公司治理方面，對決策程序的合法性、股權權益的公平性提出質疑。」

除了對報告內容不予以評論外，袁興文認為，透過增資的方式改善財務沒有問題，但是方法有很多種，大聯大也願意投資，而文曄希望藉由私募增資，目前也沒看到對象。另外，為什麼沒顧及原有股東的投資權益？

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)