全球新冠肺炎疫情蔓延，除了歐美等國，東南亞疫情也升溫，菲律賓警方15日開始執行為期 1個月的大馬尼拉封城命令，國內航班暫停在馬尼拉起降，大型集會暫停，各級學校停課外，隨著確診數增加，汶萊宣布鎖國，將實施全面旅遊禁令，所有在汶萊的當地和外國人都不得離境，包括鄰國馬來西亞宣布，從18日起禁止外國人入境，馬來西亞公民也不能出國，從國外回來的公民則必須自主隔離14天。

根據馬來西亞衛生部稍早表示，當地新增190起新冠肺炎確診病例，創單日新高，這些新增病例全都是 2月底至3月初，在吉隆坡清真寺一場萬人集會的出席者。馬來西亞累計病例428起，居東南亞之冠。

由於馬來西亞確診病例激增，大馬首相16日晚間10點40分左右宣布，從18日到31日，禁止外國遊客入境，當地公民也不能出國，從國外回來的公民則必須自主隔離14天。此外，各種大型聚會，不論是宗教運動或是文化活動，通通暫停；各種宗教場所與商店統統關閉，只有市場和超市維持營業。

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(中時電子報)