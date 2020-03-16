據兩名參與籌備工作的人士表示，中國大陸已暫定計劃在4月下旬或5月初舉行全國人大、政協會議，這兩個每年按例在3月舉行的會議因新冠病毒而延後，目前大陸新冠病毒新增病例已大幅下降，因而打算在疫情趨緩之際召開此一年度大型政治集會。

據《路透》報導，大陸全國人大和政協會的年度會議原依慣例定於3月初舉行，但今年由於新冠疫情爆發而推遲，至今未宣布正式召開的日期。

報導認為，這個參加人數高達數千人的大型政治性集會在北京人民大會堂恢復舉行將是一個重要信號，表明中共領導路階層認為疫情已經受控制，政治活動將恢復正常。

不過，大陸國務院新聞辦公室和全國人大常委會新聞部門未回覆媒體置評的要求。

在武漢爆發並擴散至大陸全境與世界各國的新冠肺炎，在大陸已有8萬多人感染，導致3200人死亡，對經濟生活造成嚴重破壞，企業生產急劇下降，創下30年來最嚴重的紀錄。

報導引述知情人士的話說，全國人大召開日期尚未最後確定，參加人數可能會減少，從外地到北京參加會議的代表可能要進行檢疫措施。

每年的全國人大、政協會議召開時間大約為10天左右，是一年一度極重要的政治儀式。人大會議期間會通過多項立法並審議國務院總理的政治工作報告，並公布未來的經濟與社會目標、國防預算和其他重要的政策決定，同時也會有重大政策宣示與人事異動。

報導說，今年全國人大的重要議題除了新冠疫情防控之外，還會包括導致去年下半動盪的香港反送中運動，以及更重要的如何恢復受疫情衝擊的大陸經濟問題。

(中時電子報)