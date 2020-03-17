摩納哥國務大臣泰爾 新冠肺炎確診 00:032020/03/17 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 摩納哥街頭。（美聯社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩納哥政府16日在社交媒體推特上宣布，摩納哥政府國務大臣泰爾新冠病毒檢測結果呈陽性。 摩納哥政府說，泰爾目前只表現出「很少症狀」，健康狀況一點不令人擔憂，目前已經自我隔離，在家從事各項公務活動。 以博奕、觀光著稱，世界最富裕國家之一的摩納哥，曾於當地時間2月28日晚間，是官方宣布的第1位新冠肺炎患者，送往法國尼斯治療，這也是該國首次通報新冠肺炎確診病例。 今天更宣布國務大臣泰爾新冠病毒檢測結果呈陽性。摩納哥目前累積確診7例，無人死亡。 (中時電子報) #摩納哥 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 新冠肺炎肆虐是觀光產業的危機？ 04:102020/03/16 產業．科技 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 法國市長投票日 增加近千例新冠肺炎 累計5423例 06:342020/03/16 國際 新冠肺炎進攻 美戰艦海軍首例確診 09:072020/03/16 軍事 霍普金斯大學：陸以外新冠肺炎確診逾8.5萬例 09:102020/03/16 兩岸 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 國際熱門新聞 美股大崩盤 道瓊收跌近3000點 重演1987年黑色星期一 - 國際 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射 - 國際 加拿大宣布封閉 非公民禁止入境 - 國際 歐盟開始鐵腕 非公民禁止入境 大城設醫療優先車道 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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