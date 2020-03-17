摩納哥政府16日在社交媒體推特上宣布，摩納哥政府國務大臣泰爾新冠病毒檢測結果呈陽性。

摩納哥政府說，泰爾目前只表現出「很少症狀」，健康狀況一點不令人擔憂，目前已經自我隔離，在家從事各項公務活動。

以博奕、觀光著稱，世界最富裕國家之一的摩納哥，曾於當地時間2月28日晚間，是官方宣布的第1位新冠肺炎患者，送往法國尼斯治療，這也是該國首次通報新冠肺炎確診病例。

今天更宣布國務大臣泰爾新冠病毒檢測結果呈陽性。摩納哥目前累積確診7例，無人死亡。

(中時電子報)