中韓大戰不讓分勝！揭最適合買賣點

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

買運彩跟買股票很像，都有所謂的「技術面分析」，之前曾就「足球」及「籃球」場中投注跟大家探討運彩投注技術分析，今天在這個棒球新球季開打之際，也來跟大家談一談「棒球」場中投注的技術面分析。

運彩場中投注說明。(台灣運彩提供)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後消費者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，有很多消費者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化，以棒球不讓分玩法來說，場中的賠率主要會受到「2隊比數的差距」以及「比賽還剩多少局數」等因素波動，這中間就會有類似股價波動買、賣點出現的情形，我們就以去年大家都非常關注且印象深刻的「中韓大戰」(世界棒球12強賽)為例，該場比賽就有非常明顯適合投注「不讓分勝」的買、賣點出現。

世界12強棒球錦標賽。(台灣運彩提供)

南韓隊由於是上屆12強賽的冠軍而且本屆分組賽輕而易舉打敗古巴、加拿大及澳洲等強隊，以分組第1晉級，實力非常被看好，賽前運彩開出「不讓分勝」賠率僅1.10倍，中華隊「不讓分勝」賠率則高達4.00倍，這時候就是一個投注中華隊「不讓分勝」非常好的買點，畢竟中華隊在分組賽也戰勝委內瑞拉及波多黎各，僅敗於強隊日本，以分組第2晉級，賠率竟還高達4.00倍絕對是非常好的買點，比賽開始後中華隊第2局「1比0」領先時，賠率竟然還有2.35倍比南韓1.38倍高，這時候是一個不錯的加碼點。

中華VS南韓不讓分賠率走勢圖。(台灣運彩提供)

確保獲利提前出場。(台灣運彩提供)

比賽到了第4局中華隊拉開比數「3比0」時，賠率才反轉成南韓高賠2.50倍，這時候如果你想提前獲利了結，可以反向買南韓「不讓分勝」，不論比賽最後結果是哪一隊贏你都可以獲利，這就是不錯的賣點，您也可以在買、賣金額的比例上做一個適當配置，都可以鎖定獲利提前出場，這樣的運彩投注眉角是不是跟股票的買、賣點技術分析很像，大家可以參考。

(中時電子報)