前女友果然是最可怕的生物！一名年輕OL在公司春酒赫然發現一個驚人事實：公司前輩小花竟然是男友的前女友！且小花前輩還刻意穿著具有「特殊意義」的禮服出席，讓這名年輕OL腦袋打結、越想越亂，網友也驚呼：「好瞎喔，根本八點檔」。

一名年輕OL在《Dcard》發文表示「男友的前任穿了禮服在我們面前」一文。她表示前輩同事「小花」比自己早1、2年進公司，是個蠻有氣質又漂亮的人，異性緣很好，但從認識她以來，都沒聽過她有男朋友。

原PO與男友交往快2年，跟公司的人聚餐偶爾會帶他一起去，男友跟小花見過1、2次，似乎多看了好幾眼，但之後兩人也沒有什麼交集。

直到公司辦春酒，小花穿了長禮服，原PO男友一看見她明顯不對勁。後來原PO發現男友跟小花在宴會館外長椅上聊天，看見小花憐惜的摸了男友的臉，最後男友對小花笑了笑走開，而小花好像在擦眼淚。

原來，小花是男友的前女友，兩人在大學時期交往，且劈腿學弟。而那件禮服，正是前男友畢業舞會時，她所穿的禮服。原PO問男友之前為何不說？男友回答：「說了也不能怎麼樣，讓你討厭她歐？」。

這戲劇化的情節，讓其他網友看了直呼：「好瞎喔 根本八點檔，重點你跟他前女友還剛好同公司，我覺得以後同事聚會少帶男友出席比較好，盡量不要讓他們有機會接觸」、「這種類型的我會怕爆，當然不管怎樣，男方態度才是決定一切的」、「摸臉是啥小，這我不行」、「這我不行 哦氣氣氣氣氣氣氣氣」。

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(中時電子報)