全世界政府都在救市，政府的任務不是主導漲跌，是維持市場公平。運動競賽，只有場地、規則由主辦單位決定，難道主辦單位可以介入比賽勝負嗎？需要幫助就是弱者，實力懸殊的弱者本來就該輸。

市場聲聲呼喚國安基金，眼見融資斷頭血流成河，投資人血本無歸，融資兩日大減256億，遭斷頭的散戶資金所剩無幾，國安基金仍然不動如山，為什麼？筆者跟國安基金交手多次，當然清楚，國安基金想要等到浮額清乾淨、籌碼沉澱、賣壓最輕時再進場拉抬，端出四兩撥千斤的戲碼扮演救世主博得滿堂彩。如果國安基金賺錢，手上沾滿的是散戶的血跟淚。

一個被斷頭的散戶，股票被迫賣出，再眼睜睜看著股價漲上去，是非常殘忍的事，偏偏國安基金就是做這種事。市場走空，國安基金若真心幫散戶，應該是在大盤第一次跌到11138點反彈到11700點之上時進場，昭告天下，套牢的股票你們就賣吧，國安基金通通吃下來。真心助人不就應該勇於承擔虧損與壓力？

但國安基金不是這樣，千篇一律回應：我們還在評估。評估什麼？評估甚麼時候股票最好拉，以為自己是主力？拉上去以後再出給散戶？

融資斷頭後把股價拉上去與讓市場自然落底，哪個符合資金所剩不多的人的利益？自然落底後會有一段時間市場如一灘死水，現在雖然融資斷頭，未來還是有能力買股票，因為股價會變更便宜。

政府唯一要做得是把股市風險公開透明。期待市場自然落底，財富重新分配，最好的辦法，就是廢了國安基金。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)