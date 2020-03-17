台灣羽球一姐戴資穎於2020全英羽球公開賽女單漂亮奪冠，最新一周世界排名將擠下中國大陸好手陳雨菲、重返世界球后寶座，這也是她個人生涯第21座世界羽聯巡迴賽超級500系列以上賽事第21座冠軍。

世界羽聯世界排名積分採選手過去52周成績最好的10場比賽，現在是每周二公布最新一周世界排名，原本世界第2的戴資穎以9萬3275分小幅落後目前世界球后陳雨菲690分，全英賽封后之後，小戴可以獲得1萬2000分世界排名積分，扣掉去年法國公開賽4強的7700分，小戴增加了4300分，而陳雨菲全英賽亞軍進帳1萬零200分，扣掉去年馬來西亞公開賽4強的7700分，雖然可增加2500分，不過小戴增加的分數較多，所以今天更新的世界排名，小戴重返世界球后寶座。

因為新冠肺炎疫情，世界羽聯日前宣布，全英賽之後的世界巡迴賽停賽到4月12日，今年又適逢東京奧運年，選手的資格排名積分計算到4月26日，世界羽聯表示會再公布積分計算的因應措施，希望對所有選手都能有公平的競爭方式。

世界羽聯在2007年設立超級系列賽，每年球季有12站賽事，2018年修改為世界巡迴賽並分等級，舊制的超級賽，等級等於現在世界巡迴賽超級500以上等級，全英羽球賽更是屬於超級1000系列頂級大賽。

翻開個人戰績，戴資穎生涯已經進帳21座超級賽（超級500以上）冠軍，正式超越大陸退役名王儀涵的20座，創下女單球員新高，儘管新冠肺炎導致世界巡迴賽停賽到4月12日，相信恢復比賽後，小戴有機會繼續締造屬於她的「戴資穎障礙」。

(中時 )