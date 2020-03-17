台灣新冠肺炎疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心16日公布新增8確診個案，都在國外被感染，台灣確診者累積達67例。其中案54遭網爆料他在出國前就有許多同事勸退他不要出國，但對方仍認為機票便宜而執意出國。結果返台後確診，害得整間公司全都受到影響。對此，就有網友討論「為什麼不公開案例54的姓名啊？」貼文引發熱烈討論。

指揮中心公佈確診的案54為北部30多歲男子，曾於2月底至3月初，至泰國與日本旅遊。返台後被指出有隱匿出遊地區等行為，網友於PTT爆料說「他出國之前，同事一直叫他不要去、很危險，結果他硬要去，甚至瞞騙公司只是國內旅遊。結果確診搞到整間公司強迫關閉，害大家都要在家自主管理。」

案54搞到整間公司強迫關閉，讓其他網友一看之後怒批「真搞不懂這些人到底為何這時間要出國？」對此，就有網友回文提到「案 54 這麼惡劣，用欺騙的方式出國，然後害社會承擔風險，為什麼政府不敢公布他的住址以及足跡阿，然後又要禁止其他人公布，高材生連誠信都沒有，同事跟公司應該要提告求償，這治療費用應該要他承擔，難道傳染病防治法，不能處理這種惡人嗎？」

不少專業的網友看完回文表示案54的超慘下場，「他受到的懲罰就是業界沒人敢再用他」、「不誠信還想做金融，以後誰敢用」、「我爸金融業的，早就已經傳開了」、「這人的金融生涯完了啦，連這都要騙，支持公司要求賠償」。

案54在網路上被罵翻，陳時中16日記者會上提到，「對案54任職的公司的決定不會過問，當時日本、泰國還沒有列入三級區域，這樣撻伐不宜啦！」他認為網路上對該案的肉搜和謾罵等行為，強調「不宜且不可取」。陳時中也強調最新法規，今後若執意赴「國際旅遊疫情建議等級」第三級警示國家地區旅遊者，不可領居家檢疫補償，並加徵必要費用，倘若確診，公布姓名。

(中時電子報)