李蘭娟談所謂「群體免疫」：對老百姓不負責任

大陸國家衛健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟表示，有些國家提出所謂「「群體免疫」的觀點，這是對老百姓極不負責任的做法。大陸疫情已經趨緩，如果到3月20日前後，武漢新增病例如果歸零，再過2周後，就可以恢復正常生活與生產秩序。

在大陸極負盛名的傳染病學家李蘭娟接受《中新網》訪問時表示，一些國家面對新冠肺炎疫情提出的「群體免疫」觀點，是對老百姓不負責任的做法。中國大陸抗擊新冠肺炎疫情的經驗和教訓，值得其他國家學習和借鑒。

對於武漢疫情何時能結束，李蘭娟表示，到3月20日前後，武漢新發感染病例若為零，再觀察大約兩周後，可以恢復到正常的生產生活秩序中。

英國首相強生曾公開表示，如果有6至7成的民眾染病，就能有大量的民眾獲得抗體並因而形成「群體免疫」現象。不過這種說法被批評為英國政府打算放任民眾染病的政策，遭到普遍的批評。

(中時電子報)