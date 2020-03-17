新冠肺炎重挫內需市場，經濟部評估，3、4月情況最嚴重，中大型餐飲營業額至少衰退3成以上；有經營畜養豬場、茂生農經(1240)董事長吳清德擔憂，受疫情影響，削弱民眾到餐廳消費的興致，今年豬價恐怕不好，若豬場飼主沒將豬隻養好、又不擅經營，1頭豬可能虧損1000元。

以一頭豬120公斤計算，吳清德表示，成本5700元至6000元不等，目前茂生飼養的豬隻，可以賣到6600元至7000元之間，還有利潤可言，但現在疫情已影響內需消費，今年豬價恐怕會不太好，若豬場飼養不好，就有虧錢的風險。

茂生農經起源成立於民國47年，於107年8月8日上櫃，主要業務為研發禽畜飼料生產及銷售，肉豬、有色雞養殖銷售、雞蛋品銷售；上櫃後陸續擴大事業體，去年營收成長22％，今年前2個月累計營收成長，年增也逾22％。

吳清德表示，去年下半年保育舍完成擴建，保育舍採恆溫設備，加上種豬管理以去蕪存菁，進行淘汰一些生育率下降、品性不佳的母種豬，購買一些母豬進來，提高配種率，養育頭數自然增加，獲利也相對提高，面對疫情變化，除透過豬隻合作契養模式，提高育成率至18、19也是關鍵。

(中時 )