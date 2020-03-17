據新華社16日報導，伊朗外長札里夫15日在致各國外長的信件中表示，應制止美國對伊朗的「經濟恐怖主義」，美國的單邊制裁影響了伊朗的藥物、醫療器材交易和人道主義援助，對伊朗抗擊新冠肺炎疫情造成阻礙。

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，在當天與各國駐伊朗大使及代表團的會見中，札里夫簡要介紹了伊朗抗擊疫情的最新進展。札里夫的助手將信件交給了他們，請他們轉交給本國外長。

札里夫在信中寫道，儘管伊朗在抗擊疫情方面擁有所有所需的科學能力和衛生體系，但美國單邊制裁對伊朗抗擊疫情造成阻礙。他敦促國際社會不要承認和執行這些非法制裁。

另據報導，札里夫的這封信當天也交給了聯合國秘書長古特雷斯。

伊朗是繼大陸和義大利之後，確診病例數及死亡病例第3多的國家。伊朗衛生部15日宣布，截至當天中午，伊朗新增新冠肺炎確診病例1209例，累計確診病例數達13938例，其中724人死亡，累計治癒4590人。

另據中新社報導，針對伊朗總統日前譴責美國對伊制裁嚴重妨礙伊抗擊新冠肺炎疫情，大陸外交部發言人耿爽16日在例行記者會上表示，此時持續對伊朗施加單邊制裁，無異於雪上加霜、落井下石，明顯有違人道主義精神。

有記者提問，據報導，伊朗總統魯哈尼日前譴責美國對伊朗持續制裁嚴重妨礙伊抗擊新冠肺炎疫情的努力，稱美做法是對伊朗人民的集體懲罰。他說，美對伊制裁在不到兩年的時間裡已給伊朗經濟造成約2000億美元直接損失。魯哈尼呼籲國際社會抵制美國對伊朗採取的非法制裁，支持伊朗抗擊疫情。陸方對此有何評論？

耿爽指出，當前是伊朗政府和人民抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻。如此時持續對伊朗施加單邊制裁，無異於雪上加霜、落井下石，明顯有違人道主義精神，嚴重影響伊方抗擊疫情，也嚴重影響聯合國及其他國際組織對伊朗開展人道主義援助。陸方敦促有關國家立即解除對伊朗的相關制裁，避免進一步干擾伊朗防控疫情努力，防止對伊朗經濟和基本民生造成進一步傷害。

耿爽表示，陸方正密切關注伊朗新冠肺炎疫情發展，與伊方保持密切溝通。我們向伊方提供檢測試劑盒等抗疫物資，並派出志願衛生專家團隊，幫助伊朗抗擊疫情。我們將繼續根據伊方需要，在力所能及範圍內提供援助。我們也呼籲國際社會同伊方加強防疫合作，共同維護全球和地區公共衛生安全。

(中時 )