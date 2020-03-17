原油收盤再大跌近10％ 06:022020/03/17 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北時間17日淩晨，原油期貨價格週一大幅收跌，延續了近來的暴跌趨勢。美國原油期貨創2016年初以來的最低水準。新冠肺炎疫情引起市場擔憂，導致美股暴跌。美聯準會宣佈緊急降息並推出巨額QE措施，但未能打消顧慮。 紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌3.03美元，跌幅9.6％，收於28.70美元／桶。 倫敦洲際交易所5月交割的布倫特原油期貨收跌3.80美元，跌幅11.2％，收於30.05美元／桶。 (旺報 ) #原油 #期貨 #美元 #價格 #大跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 指數震盪大 期交所調高主力商品保證金 04:102020/03/13 證券．權證 期交所保證金調整 13日交易時段結束後實施 14:112020/03/13 財經 油價反彈2％ 本周跌幅金融海嘯以來最慘 16:432020/03/13 財經 中美連袂大撿便宜 充實戰備儲油 04:092020/03/15 焦點新聞 原油ETF勝出 聚焦四特點 04:102020/03/16 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－原油期貨 宜保守看待 04:102020/03/16 證券．權證 陸2月7大中城市房市價格漲幅穩中有落 09:472020/03/16 財經 《國際油價》美購買儲備原油消息，提振上周五國際原油反彈收漲 10:172020/03/16 財經 國外指數期貨贏家專欄－恐慌情緒升溫 美股期貨避險 04:102020/03/17 證券．權證 黃金期貨收跌2％ 白銀暴跌12％ 06:012020/03/17 財經 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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