台北時間17日淩晨，原油期貨價格週一大幅收跌，延續了近來的暴跌趨勢。美國原油期貨創2016年初以來的最低水準。新冠肺炎疫情引起市場擔憂，導致美股暴跌。美聯準會宣佈緊急降息並推出巨額QE措施，但未能打消顧慮。

紐約商品交易所4月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌3.03美元，跌幅9.6％，收於28.70美元／桶。

倫敦洲際交易所5月交割的布倫特原油期貨收跌3.80美元，跌幅11.2％，收於30.05美元／桶。

(旺報 )