美國周一，標普500指數開盤跌超7％，觸發本月第三次熔斷，也是史上第四次熔斷，美股暫停交易15分鐘。納斯達克指數開盤下跌482.15點，跌幅6.12％；道瓊指數開盤下跌2250.46點，跌幅9.71％。

這是美股史上第四次出現熔斷，第二、第三次分別出現在上周的3月9日和3月12日。美股歷史上第一次真正熔斷是23年前的1997年10月27日，當時道瓊工業指數暴跌7.18％。

紐交所官方規定顯示，標普500指數有三個熔斷點會因為該指數的大幅下跌和波動而暫停交易。

根據標普500指數前一個交易日的收盤價，紐交所將該指數的熔斷點分為三個階段，即當標普500指數跌7％時，會觸發第一層熔斷機制，暫停交易15分鐘。

標普500指數跌13％時，且如果該跌幅發生在美東時間15：25前，便會觸發第二層熔斷機制，暫停交易15分鐘，如果發生在美東時間15：25（含）以後，則不會觸發第二層熔斷機制（即不暫停交易）。如果標普500指數當天跌幅達到20％，則會暫停當天剩餘時間所有交易。

(旺報 )