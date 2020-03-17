美國總統川普週一在新聞發佈會上稱，美國經濟可能會由於新冠肺炎疫情陷入衰退。美國道瓊指數收盤大跌近3000點，跌幅12.93％。

川普表示，最糟糕的情況是新冠病毒疫情可能在7月、8月或者更晚結束。病毒消失之後，美國經濟可能出現巨大反彈。

道指收盤跌2997.10點，或12.93％，報20188.52點；納指跌970.28點，或12.32％，報6904.59點；標普500指數跌324.89點，或11.98％，報2386.13點。

(旺報 )