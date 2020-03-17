全球經濟禁不住新冠肺炎疫情的打擊，各國股市遭到重創。在聯準會(Fed)昨天(15日)宣布降息4碼之後，投資人更加憂心即將到來的大衰退，造成隔天(16日)美國股市大崩盤，道瓊開盤即重挫2,700點，標普500指數更觸發融斷機制。收盤時三大指數均下跌12%左右，自1987年之後再一次上演黑色星期一。

根據路透社報導，3月16日收盤時，道瓊工業指數下跌2,997.1點，或12.93%，以20,188.52點作收。中途一度跌幅超過3,000點，從歷史高點已經下摔了30%。標普500指數下跌324.89點，或11.98%，以2,386.13點作收。道瓊和標普均創下自1987年10月19日「黑色星期一」股災以來，最大的單日跌幅。科技類股那斯達克指數下跌了970.28點，或12.32%，以6,904.59點作收，甚至創下有史以來最大單日跌幅。

道瓊指數的30支個股全部下跌，表現最差的是波音公司，單日下跌近24%；大型科技公司也重挫，蘋果公司、Facebook分別收跌12.86%和14.25%。

(中時電子報)