北市高中生遊希臘後回國確診新冠肺炎，由於這名高中生是1月與家人同遊希臘，3月5日才返台，確診消息傳開後引爆網友抨擊。隨後有知情人士用時間軸揭高中生染病始末，更表示希臘旅遊警示是3月11日才有的，希望大家不要再亂罵、誤會，此論點獲不少人附和，但仍有不少人表示，該譴責的是案59的關鍵為「回國時間點」、「教育部延後開學的背後原因，不是讓你拿來出國玩的」。

案59確診消息曝光後，飽受輿論抨擊「爽玩歐洲兩個月」。對此，有自稱案59是自己的親戚和案59同校，互相認識，原PO在網路論壇Dcard替案59抱屈表示，「案59出國時間在1月中旬，3月5日回國時希臘根本還沒有旅遊警示、也沒有旅遊禁令，這是合法出國的，因此不需進行居家檢疫」。

親友貼文一出後，認同的網友看完留言表示「呵呵，台灣民粹真可怕，霸凌到什麼髒話都出來了」、「所以這就是政府選擇不公開的原因，當初還一堆人說為何不公開」。

但有部分網友卻指出，案59的「回國時間點」才是惹怒眾人的關鍵，「全國延後兩星期開學不是給你玩，是要你乖乖回來先觀察14天，然後準備上學」、「防疫延開學、結果出國爽玩、被罵很正常」。

眼見案59的「回國時間點」成為議論箭靶，原PO則是表示「機票本來就訂好3月5日回來了，不是因為延後兩週開學才故意玩那麼久，關於這點也希望大家不要再誤會他了。」有網友也幫腔表示「希臘這種沒有直飛的不太可能臨時改機票」。

近日增加的確診個案通通都有境外旅遊史，加上國內出現學生確診個案導致學校停班首例，教育部昨宣布自3月17日起到本學期結束（7月14日），高級中等以下學校全面停止學校師生出國計畫。如有特殊必要出國者可以專案申請，並且加強回國後管理措施。

(中時電子報)