法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)16日晚間宣布自17日中午開始，將嚴格限制人民行動，禁止在外聚會逗留，只能採買食材、看病和上班，違者將受罰。此外，明日起也將關閉歐盟與申根區邊境，並動用軍隊抗疫，幾乎視同戒嚴，馬克宏說:「防疫如同作戰」。

根據路透社報導，馬克宏於電視演說中宣布，由於新冠肺炎的疫情嚴峻，自17日中午起15天內，人民行動將受大幅限縮，嚴禁戶外聚集逗留，要求全國民眾最大程度地減少家裡之外的接觸。這也是法國在二戰之後，首次採取此措施。

馬克宏也宣布，在這段期間內，只有必要活動才能出門，例如採買食物、看病、上班，且都需與人保持距離，違反規定者將會受罰。

根據歐盟委員會的建議，法國也將關閉歐盟與申根區的邊境，暫停所有歐盟與非歐盟間的行程30天。

此外，法國政府將動用軍隊，協助運送病患、急救物資。「我們正在打一場衛生的戰爭，而這次的敵人是看不見的」。法國原訂於22日的市長選舉第二輪投票將會延後，而所有法案也暫停審議，尤其是退休制度改革法案將暫時擱置。

(中時電子報)