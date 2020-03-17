古裝喪屍影集《李屍朝鮮》推出第二季，劇中瘟疫蔓延，令人聯想到肆虐全球的新冠肺炎，男主角朱智勛表示這個故事最吸人的地方，就是它雖然奇幻，但也可能在現實中發生，同樣也有許多英雄為了家園犧牲；第二季的喪屍連白天也有了行動能力，朱智勛笑說拍起來更加困難，「因為陽光太刺眼了，我沒辦法看清楚前面。」

相比第一季，《李屍朝鮮》第二季場面更加恢宏，共動員了八百五十名武術人員、一千三百多名喪屍演員以及三千名臨演，製作人金成勳透露，為了呈現喪屍軍團如巨浪般湧入的場景，他們要求演員在二、三百公尺外的地方開始全力狂奔，金成勳盛讚：「這些人是造就壯觀場面的頭號功臣」。

原本只在夜晚出現的喪屍，在第二季中連白天也能活動自如，朱智勛透露在白天拍打戲比夜晚更辛苦，「因為陽光太刺眼了，我沒辦法看清楚前面，又因為是備戰狀態，所以這部分很不容易。」

第二季的喪屍在白天也能活動，朱智勛表示在烈日下搏鬥比夜晚更辛苦。（圖／NETFLIX提供）

雖然與喪屍搏鬥的戲碼很精彩，但朱智勛認為角色性格的轉變更有看頭，「上一季的王世子較被動，這次他在對抗喪屍以及爭奪王權上，會變得更主動。」這也是他喜歡《李屍朝鮮》的原因，「這部作品並非強調英雄主義，而是非常寫實的描述王世子和人民如何在逆境中求生存。」

《李屍朝鮮》第二季播出時間敏感，製作方為免造成更大的恐懼，在記者會上避談新冠肺炎，不過飾演醫女的裴斗娜表示，劇情反應了現今時事，在面對飢餓和瘟疫時，人性面臨考驗，朱智勛也認同說：「這個故事最吸引人的地方是它奇幻、刺激，但也可能在現實中發生，而這些英雄為了家園也做出很多犧牲。」.

劇中的喪屍因為罹患瘟疫造成肝臟受損，所以皮膚呈現黑色。（圖／NETFLIX提供）

截至目前為止，新冠肺炎在韓國造成六十多人死亡，朱智勛捐款五千萬韓幣（約台幣一百三十七萬元）資助弱勢兒童，購買口罩和手部消毒劑幫助他們對抗疫情，朱智勛說：「希望能給正因新冠肺炎而陷入困境的人一點幫助，願疫情早日平息。」如同劇中一般，朱智勛也為阻止疫情擴散，貢獻一己之力。

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(中時電子報)