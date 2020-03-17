《李屍朝鮮》第二季播出時間敏感，製作方為免造成更大的恐懼，在記者會上避談新冠肺炎，不過飾演醫女的裴斗娜表示，劇情反應了現今時事，在面對飢餓和瘟疫時，人性面臨考驗，朱智勛也認同說：「這個故事最吸引人的地方是它奇幻、刺激，但也可能在現實中發生，而這些英雄為了家園也做出很多犧牲。」

雖然與喪屍搏鬥的戲碼很精彩，但朱智勛認為角色性格的轉變更有看頭，「上一季的王世子較被動，這次他在對抗喪屍以及爭奪王權上，會變得更主動。」這也是他喜歡《李屍朝鮮》的原因，「這部作品並非強調英雄主義，而是非常寫實的描述王世子和人民如何在逆境中求生存。」

朱智勛戲裡努力阻止瘟疫，戲外也為新冠肺炎盡力。新冠肺炎已在韓國造成數十人死亡，朱智勛捐款五千萬韓幣（約台幣一百三十七萬元）資助弱勢兒童，購買口罩和手部消毒劑幫助他們對抗疫情，朱智勛說：「希望能給正因新冠肺炎而陷入困境的人一點幫助，願疫情早日平息。」

編劇透露裴斗娜飾演的醫女是關鍵角色。（圖／NETFLIX提供）

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(中時電子報)