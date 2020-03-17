黴漿菌感染可能是造成兒童氣喘的危險因子，因為根據美國德州大學西南醫學中心的研究指出，感染肺炎黴漿菌的白老鼠，即使病癒長達一年半之後，肺部仍會留下感染部位，並進而影響支氣管產生類似氣喘的強烈收縮現象，可能導致氣喘的長期後遺症。

榮新診所副院長潘俊伸說，近年來除了環境過敏原外，許多研究發現，非典型的病菌感染如黴漿菌，也是引發氣喘發作的重要因素。黴漿菌的感染，除了可以引發細胞激素的生成而刺激發炎外，更可能會增加支氣管的阻力；許多研究也證實，不論是病毒或黴漿菌，均可以造成氣喘症狀的惡化，或是讓沒有氣喘的幼兒也發生喘鳴。

醫師也提醒民眾要注意非典型感冒的症狀，須儘速就醫。

（1）發燒太久：發燒超過3天，或者發燒出現在感冒的中後期。

（2）病程太長：如咳嗽流鼻涕超過10天，黃綠膿鼻涕超過3天。

潘俊伸醫師說，黴漿菌肺炎最常見的狀況是久咳不癒，應趕緊至醫院做檢查，及早治療。（圖／報系資料庫）

（3）病情嚴重：咳嗽咳不停，咳嗽聲音像狗吠，呼吸會喘，痰一整天都很多，鼻塞嚴重到不能呼吸，發燒超過40度等。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)