英國首相強生於16日下午召開緊急應變小組會議後，與首席科學官瓦朗斯(Patrick Vallance)、首席醫療官惠提(Chris Whitty)共同召開電視記者會，宣布新冠肺炎在英國的疫情快速發展，若沒有強力的防疫手段，感染人數在數天內可能翻倍。對抗新冠肺炎的措施包括: 呼籲民眾不要進行非必要的社會接觸，別去酒吧、劇院，非必要不要旅遊，儘量在家上班，政府不再支持大型集會，但依舊沒宣布停課。

根據路透社報導，英國政府認為目前還不需要關閉酒吧、餐廳，強生表示，政府在「必要時」有權力這麼做。他也表示，停課或許會是控制疫情的手段，但必須在「適當的階段」宣布。

至於避免社會接觸的建議需要維持多久，強生表示：「至少數週或數個月，端看疫情發展，時間也可能會更長。」根據推算，英國距離義大利式的大爆發還有4週，也可能提前到3週之後。

(中時電子報)