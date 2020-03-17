精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月17日)的國際新聞重點。

【1】美股大崩盤 道瓊收跌近3000點 重演1987年黑色星期一

全球經濟禁不住新冠肺炎疫情的打擊，各國股市遭到重創。在聯準會(Fed)昨天(15日)宣布降息4碼之後，投資人更加憂心即將到來的大衰退，造成隔天(16日)美國股市大崩盤，道瓊開盤即重挫2,700點，標普500指數更觸發融斷機制。收盤時三大指數均下跌12%左右，自1987年之後再一次上演黑色星期一。

【2】歐盟開始鐵腕 非公民禁止入境 大城設醫療優先車道

歐盟國家深陷新冠肺炎的影響，疫情最嚴重的十個國家中，有六個在歐洲。對此，歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)16日宣布，將實施一個月的旅遊禁令，所有非歐盟公民將不得入境歐盟國家。

【3】加拿大宣布封閉 非公民禁止入境

加拿大在周日(15日)新增了38例新冠肺炎確診案例，創下單日新高。面對疫情轉趨嚴重，要求封鎖邊界的浪聲日漸高漲，總理杜魯道於周一(16日)宣布，將禁止非公民及非永久居民入境。

【4】法總統： 防疫視同作戰 明起嚴格限制人民移動

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)16日晚間宣布自17日中午開始，將嚴格限制人民行動，禁止在外聚會逗留，只能採買食材、看病和上班，違者將受罰。此外，明日起也將關閉歐盟與申根區邊境，並動用軍隊抗疫，幾乎視同戒嚴，馬克宏說:「防疫如同作戰」。

【5】美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射

美國醫療研究團隊開始進行新冠肺炎疫苗的臨床試驗，16日在美國重災區華盛頓州展開第一批病患注射，疫苗研發進度領先全球。

(中時電子報)