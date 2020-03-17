小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（17日）新聞重點。

【1】找碴罷免書1份25元 高巿選委會澄清無此預算

罷韓連署進入第二階段，罷韓提案領銜人陳冠榮等昨赴監院陳情，要求監委調查高雄市副市長兼任選委會主委陳雄文行政不中立，質疑為何有發出查核書可領25元的規定，「好像找碴愈多領的愈多」，籲監委進行調查。高雄巿選委會反駁，因高市財源吃緊，根本未編列此預算，罷韓團體這是混淆視聽。

【2】司改報告 許宗力稱死刑不違憲

新北市日前發生隨機殺人案，死刑議題再次成為焦點。司法院院長許宗力16日表示，大法官會議曾宣告「死刑不違憲」；法務部長蔡清祥則說，廢死前不會停止執行槍決，他也呼籲精神病患的親友要叮嚀患者按時服藥，避免害人害己狀況。

【3】Fed大動作寬鬆 反使美股熔斷亞股全趴

新冠肺炎延燒全球，美國聯準會（Fed）武器全開，一口氣降息4碼，利率趨近於「零」，大動作反引起恐慌，台股終止史上最長萬點行情，美股周一開盤立刻暴跌2250點，跌幅達9.71％，S&P500指數也下殺8.14％，開盤瞬間即啟動暫停15分鐘的熔斷機制，道瓊指數一度跌超過2700多點。

【4】曬鑽石商合照拚賺錢 恆述法師安債主心

張菲、費玉清（小哥）的大姊恆述法師（藝名費貞綾）15日剛對外承認受信徒拖累，欠下高利貸3千多萬，目前正在疫區努力賣鑽石還債，16日又在臉書放上與以色列鑽石商老闆的合照，似乎想讓債主放心，她認為有鑽石商的支持，提供最好的貨源，自己可以盡快度過難關。

【5】無鋼圈好舒適 內衣業轉攻宅經濟

因應疫情許多人出遊計畫取消，電商業績順勢成長，消費者在家衝買氣，為搶攻這波購物商機，內在美業者齊推新品搶市，Triumph 黛安芬發表Fit Smart智能貼合系列主打首創4D立體彈力罩杯完美貼合，EASY SHOP針對癌症術後發表無鋼圈內衣。

(中時電子報)