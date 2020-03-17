舊金山「封城」700萬民眾禁出門 07:192020/03/17 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國北加州政府16日宣布，自17日起，包括舊金山在內等灣區6個區域，若非必要，民眾必須待在家中、禁止出門，影響約700萬居民。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國北加州政府昨（16）日宣布，自17日起，包括舊金山在內等灣區6個區域，若非必要，民眾必須待在家中、禁止出門，影響約700萬居民。 美媒CNBC報導，北加州政府官員昨日宣布，灣區將近700萬居民必須待在家裡，以對抗新冠肺炎大爆發。 舊金山市長布里德（London Breed）也宣布，除了必要行動，政府要求所有民眾待在家中，這項行動限制令自17日起開始實施，將持續至4月7日，不過期間政府必要功能及部分必要商店仍將開放。 (中時電子報) #舊金山 #700萬 #民眾 #出門 #封城 也許您會感興趣 推薦閱讀 菲常緊張 馬尼拉封城 杜特蒂受檢測 04:102020/03/13 國際大事 義國肺炎死亡破千 米蘭台人曝封城實情：與武漢不同 08:192020/03/13 生活 武漢封城壯舉 助70萬人免中鏢 04:092020/03/15 焦點新聞 舊金山開徵店面空屋稅 04:102020/03/15 專題周報 武漢封城 減少70萬人染疫 04:102020/03/15 國際大事 馬尼拉封城一個月 村田三星電機MLCC供給更緊 04:102020/03/16 產業．科技 馬尼拉封城一個月 MLCC供給埋變數 09:202020/03/16 財經 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 16:222020/03/16 國際 BBC：「中國抗疫模式」引全球反思 難以在全世界複製 20:222020/03/16 國際 美禁50人以上集會 朝封城邁進 01:062020/03/17 國際大事 國際熱門新聞 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射 - 國際 美股大崩盤 道瓊收跌近3000點 重演1987年黑色星期一 - 國際 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 時事 加拿大宣布封閉 非公民禁止入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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