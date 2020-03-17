美國北加州政府昨（16）日宣布，自17日起，包括舊金山在內等灣區6個區域，若非必要，民眾必須待在家中、禁止出門，影響約700萬居民。

美媒CNBC報導，北加州政府官員昨日宣布，灣區將近700萬居民必須待在家裡，以對抗新冠肺炎大爆發。

舊金山市長布里德（London Breed）也宣布，除了必要行動，政府要求所有民眾待在家中，這項行動限制令自17日起開始實施，將持續至4月7日，不過期間政府必要功能及部分必要商店仍將開放。

(中時電子報)