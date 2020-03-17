新冠肺炎席捲歐洲，義大利自今確診人數已突破27000人，街上瘋搶物資的情況也越來越嚴重，不過從一名義大利網友分享的照片來看，即便糧食不足，他們仍有自己的堅持，對於這項產品，就算餓死也不會去吃！

義大利一名網友近日在推特分享一張照片，只見超市冰櫃裡其他糧食已被搶購一空，唯獨剩下擺在最角落的「夏威夷披薩」滯銷，原PO說：「我們可能都會死，但必須有尊嚴地做到這點，披薩上面絕對不能有鳳梨！」

義大利是披薩的起源國，不過流傳到各國後，當地人會加入一些食材讓披薩變得在地化，不過很多義大利人對於自己的傳統美食有既定的、近乎信仰的想像，不容別人擅自改弦易張，他們認為「瑪格莉特披薩」才是義國正統披薩代表。

網友見狀紛紛留言：「鳳梨擺在披薩上是一種褻瀆」、「等等，你確定在義大利販售鳳梨披薩嗎？我超震驚」、「證明了，至少人們還沒有完全失去理智」、「就像平滑筆管麵一樣，沒人愛」。

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(中時電子報)