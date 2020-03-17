面對新冠肺炎疫情，台灣前一波守得不錯，備受國人肯定也贏得國外推祟，豈知歐美疫情急劇升溫，從歐洲返國的民眾成為新一波防疫危機，連2天增添14例，恐將辛苦防疫的成果毀於一旦。對於硬要出國旅遊的民眾，中山醫大小兒感染科主任謝宗學怒嗆，「出國一時爽，全國火葬場！」

根據中央流行疫情指揮中心資料，15日及16日新增的確診案例，除一例是旅遊日本、泰國感染外，其餘13例均有歐洲旅遊史，顯見國人非必要的出國旅遊，已為台灣防疫帶來沈重壓力。

謝宗學在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」上表示，昨日新冠肺炎新增8例境外移入案例，加上前天的6個案例，兩天總共增加14例境外移入案例，聽到這樣嚴峻的狀況，心中只浮現一句話：「出國一時爽，全國火葬場！」

境外案例暴增入，網友紛紛表達不滿，「沒品沒公德心，罰錢拜託」、「真的很讓人生氣!出國還很理直氣壯」、「憤怒外加悲傷，真正的大戰要開始了」、「可以先送那位揪團去西班牙葡萄牙的里長去火葬場嗎」、「限制醫護人員出國，結果國人一直出國來累死醫護人員…那些人是在哈囉？」、「一直出去玩 就不要回來了」、「被健保慣壞的台灣人」、「難怪網友會想肉搜」。

(中時電子報)