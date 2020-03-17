經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）在展店效益挹注下，2019年第四季歸屬母公司稅後淨利創1.22億元次高，每股盈餘（EPS）1.83元。合計全年歸屬母公司稅後淨利4.7億元，年增5.88％，與營收齊創新高，每股盈餘7.15元。

柏文2019年合併營收創35.26億元新高，年增17.09％。毛利率32.47％、營益率18.33％，分創歷史第3高及新高紀錄。雖受業外轉虧影響，歸屬母公司稅後淨利亦創4.7億元新高，年增5.88％，每股盈餘7.15元，優於前年追溯調整後的6.99元。

柏文2019年第四季合併營收創9.13億元新高，季增1.66％、年增7.52％。毛利率33.54％創歷史第3高，但營益率17.57％為近1年半低點。不過，歸屬母公司稅後淨利仍創1.22億元次高，季增6.24％、年減24.46％，每股盈餘1.83元。

柏文2020年2月自結合併營收2.88億元，仍月增0.09％、年增12.27％，改寫同期新高，未受新冠肺炎疫情影響。面對春節及228連假、2月天數較少等不利因素，累計1～2月合併營收5.77億元，仍年增5.1％，續創同期新高，受上述不利因素影響程度較預期低。

柏文表示，「健身工廠」所有據點均在台灣，且主業營收來源係與會員簽訂1年期會籍契約，每月繳納會費不高，評估會員不至於因此便考慮解約、放棄已養成的運動習慣。且自春節連假後，會員因疫情降低運動次數的情況逐漸減緩，目前疫情未對營收造成明顯影響。

「健身工廠」截至2月底已有47處據點投入營運，會員人數逾20.2萬人。展望今年，柏文將按原訂計畫，於台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化及台南合計新展8處據點，且每季均將有新據點開幕營運，持續挹注營運成長動能。

柏文首季已開出台南永華廠、台中水湳廠2據點，第二季預計分別於4月29日開出桃園南崁廠、6月開出台北石牌廠，2月閉館整修的台南安平廠亦預計5月重新營運。第三季預計開出彰化員林廠、新竹地區新據點，第四季則有新北市及另一新竹地區新據點開幕。

柏文基於4因素，看好今年營收成長表現優於去年。首先為去年比較基期較低，其次為今年規畫新展8處據點，較去年6處多、且多為月費1288元的標準型廠館，加上新據點多位於五都人口密集區域，常住人口較多，可望提供較大成長動能。

再者，受疫情影響，今年市場招聘健身教練熱度預期將減緩，且春節後出現連鎖健身業者歇業，地區型健身工作室營運面臨考驗，預期有助柏文擴大私人及承攬教練編制，提升運動保健服務收入貢獻。柏文亦將加強推廣營養課程及自有產品，提升會員平均營收貢獻。

獲利方面，柏文基於4因素，亦看好獲利成長將優於去年。包括近3年營業費用、廠館設備折舊占營收比重均逐年下降，今年再添5處據點營運滿5年，廠館設備器材折舊陸續攤提完畢，可望進一步提升毛利，規模經濟效益的持續顯現，亦有助於提升營益率。

其次，柏文因應國際財報新制IFRS 16「租賃資本化」，於業外帳列的租賃負債未支付利息將逐年減少，對獲利影響程度逐步降低。最後，營業成本及費用中認列歷年發行限制員工權利新股的薪資費用，自去年第三季達高峰後將逐步降低，均有助稅後淨利表現提升。

(時報資訊)