新冠肺炎疫情全球大流行，防疫工作成為首要之務。工業電腦廠友通（2397）結合艾陽科技的軟體辨識技術，推出「全方位智慧熱感防疫系統」，結合溫度偵測與臉部辨識，透過門禁系統主動限制體溫異常者進入，短期可達智慧防疫效果，長期則可接軌智慧城市商機。

過往公共場所篩檢發燒病患，多採用耳溫槍或額溫槍，需大量人力並逐一量測，無法因應大量人流需同時檢測需求。市面因此出現熱感攝影機與監看設備，但仍需人力站崗、隨時緊盯螢幕，一旦場所出入口多、人員同時進出量大時便難以全數控管，大大降低防疫效果。

友通有鑑於市場需求，結合艾陽科技軟體辨識技術推出「全方位智慧熱感防疫系統」，透過結合溫度偵測與臉部辨識，只要出現疑似發燒者，系統將主動通報駐衛人員，並透過門禁系統主動限制體溫異常者進入，降低駐衛人員與疑似感染者的直接接觸。

「全方位智慧熱感防疫系統」藉由熱感、IP二合一的攝影機，同步偵測溫度與實際畫面，在疑似發燒者經過時，系統能直接擷取2種畫面、標記溫度，並即時通報監控人員前往處理，免去過往依賴人力駐守、肉眼逐一辨識的不便。

此外，透過「全方位智慧熱感防疫系統」平台的紀錄整合功能，事後疑似感染者的軌跡追蹤亦可在平台上一氣呵成，省去調閱監視錄影器比對的冗長過程，使維安及防疫得以在現有人力下同時兼顧。

友通指出，針對機場、各大車站等需多點出入監測的大型場所，此防疫系統主打高規方案熱感攝影機，支援多區同步偵測與各區體溫顯示，只需利用單台攝影機設定需感測的各個出入口，便能一次完成全域監測，並同步顯示所有行經人員的體溫。

至於公司行號、學校等出入點較單一的場所，此防疫系統亦可搭配基礎型熱感攝影機，在免去人力逐一量測體溫之際，亦能保持人流順暢，將防疫造成的生活影響降到最低。而智慧熱感偵測更可進一步結合門禁系統，促成防疫自動化一步到位。

艾陽科技表示，熱感防疫系統結合人臉辨識應用，未來將擴大至維安監控、火警偵測等，發展為完整的安全防護網。由於此類應用需要高度影像解析、高效能的運算能力，友通的專業高階工業電腦正可擔任此驅動角色。

(時報資訊)