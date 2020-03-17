台灣新冠肺炎疫情再度升溫，近2日暴增的個案都有歐洲旅遊史，讓外界擔心台灣防疫有可能在最後關頭破功。對此，長期關注環境生態的部落客munch表示，外交部旅遊警示只有參考性質，沒有強制力，在這關鍵時期，立法院具有主導優勢，應該讓防疫更具法治力，不要讓衛福部長陳時中在最後破功，輸在最後一路哩上。

對此，臉書粉絲專頁「漂浪島嶼--munch」發文直言，「依法行政讓防疫更有理有力！外交部旅遊警示只是『參考性質』，不具強制力」。

munch表示，2月5日，台灣對中國發佈旅遊警示，2月6日限制中港澳居民入台。其實早在2月1日，交通部觀光局已要求旅行業暫停接待大陸觀光團，也宣布暫停旅行業組團前往中國，2月6日增加停止出團港澳地區。明確的嚴禁，確保阻擋第一波來自中國的境外移入，創下台灣防疫威名。

但是對歐美或他國，munch指出，只有旅遊警示，並未禁止入團出團，防疫破口顯現，確診數近日激增，甚至讓人最擔心社區傳染的發生。

munch認為，全國一致防疫，立院有主導優勢，防疫更該具「法治力」，而非旅遊警示的「參考性質」，或是出國警告的「道德勸說」，讓人民無法可循，或是鑽法白目。依法行政讓防疫更有理有力！何地管制前往，何時開始，依循何法，都該有明確規範，讓人民確實遵守，難以模糊。甚至防疫期間，遇上勞資爭議，也有法律支撐。

munch直言，前期防疫嚴密，切勿在後期破功，政府必須徹底授權，該嚴禁往來，就不分國別，一切防疫為重。別讓陳時中眉頭深鎖，在防疫的龜兎賽跑中，輸在最後一哩路，甚至折損一位大將！

(中時電子報)