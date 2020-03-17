美五角大廈37人中鏢！正副國防部長隔離 07:512020/03/17 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國防部傳出有37人感染新冠肺炎，美國國防部長艾斯培及諾奎斯特（David Norquist）已緊急隔離。（資料照／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國防部傳出有37人感染新冠肺炎，五角大廈昨（16）日宣布，美國國防部長艾斯培及諾奎斯特（David Norquist）已緊急隔離。 (中時電子報) #37 #隔離 #五角大廈 #中鏢 #國防部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國防疫模式 國際驚豔競仿效 04:092020/03/13 焦點新聞 康復者戰勝病毒 輸給歧視 04:092020/03/13 焦點新聞 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 印度形同鎖國 暫停外國人入境至4月中旬 04:092020/03/13 全球財經 交大團隊新科技 防疫零死角 04:102020/03/13 地方新聞 Pornhub出招救世界！義大利人A片免費看 14:082020/03/13 日常 湖北省新冠肺炎中藥使用率超過九成 19:402020/03/13 兩岸 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 入境北京集中隔離 14天自付2萬8 04:102020/03/16 兩岸要聞 澎湖佛心旅館 供48套房助隔離 04:102020/03/17 地方新聞 國際熱門新聞 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射 - 國際 美股大崩盤 道瓊收跌近3000點 重演1987年黑色星期一 - 國際 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 時事 加拿大宣布封閉 非公民禁止入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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