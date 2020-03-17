高雄市長韓國瑜目前面臨罷免危機，令許多韓粉擔憂！對此，資深媒體人韋安指出，目前來看，高雄罷韓激情還滿強烈的，但等2、3月後，投票的時候，就會退潮冷掉了。他說高雄人只要問這三個問題，罷韓陣線就崩潰了。

罷韓二階連署書40萬份，已在3月9日送進高市選委會。對此，高市府回應，尊重主辦單位送件與受中選會「指揮」管轄的高雄市選委會獨立行使職權。高市府也提及，新冠肺炎疫情險峻，市府除專注推動市政，現階段就是配合中央指揮防疫，並為登革熱防治工作超前部署。

韋安則在臉書指出，高雄人只要問三個問題，罷韓陣線就崩潰了！他說目前來看，高雄罷韓激情還滿強烈的，但等2、3月後，投票的時候，就會退潮冷掉了。

韋安認為，高雄人會自問：

一，尹立等組織者，搞罷韓活動快一年，到底是靠什麼過活？是賣屋、貸款、吃老本嗎？

二，若罷韓成功，前朝參與罷韓者，論功行賞一定會過上好日子，但那些參與的庶民、苦民，會從此過更好的日子嗎？

三，當初高雄人對民進黨執政2、30年的火大，和討厭韓落跑的火大，到底哪個比較大？

(中時電子報)