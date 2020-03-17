俄羅斯裔色情女星蘿拉泰勒（Lola Taylor）疑似為新冠肺炎的確診者，目前正被隔離在家中；她表示，為了激勵醫界人士、科學家能盡快找出病毒特效藥，願意提供美好的獎賞，例如與第一個找到治療冠狀病毒的人發生性關係。

27歲的蘿拉泰勒原名為伊波芙․布雪伊娃（Iyubov Bushueva）是一名AV女優，由於目前被列為新冠肺炎確診的可能者，因此若擅自離開家中，便會被逮捕，讓她非常悶。她表示，正因如此，自己迫切希望解藥快點找到，趕緊終結新冠肺炎大流行。

蘿拉泰勒指出，為了激勵科學家、醫界人士，願意跟第一個找出解藥的人共度一晚春宵，即使大戰三百回合也值得。消息公布後，激起許多討論，大家紛紛讚賞，「這的確是激發年輕科學家發明疫苗的動力。」

不過事實上，蘿拉泰勒並非第一個討論冠狀病毒的AV女優；像是英國女模索菲·安德森（Sophie Anderson）就使用自己的平台宣傳洗手，「請經常洗手，以保持衛生。」也獲得熱烈回響，貼文被瀏覽3.6萬次。

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(中時電子報)