工業電腦廠樺漢轉投資ODM廠沅聖（6638）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利10元，雖較去年13.1元減少，仍創歷年次高，以昨（16）日興櫃交易平均價96.88元計算，現金殖利率達約10.32％。公司將於6月5日召開股東常會，全面改選董事。

沅聖尚未公布2019年財報，自結合併營收創76.63億元新高，年增4.66％。按股利公告揭露資訊，稅後淨利達7.12億元，年增達30.04％，每股盈餘（EPS）約23.75元，亦雙創歷史新高，締造「3高」佳績。盈餘配發率約42.11％。

由於智慧家居產品客戶供應鏈策略調整、對產品需求減少，加上新冠肺炎疫情影響中國大陸復工進度，沅聖2020年2月自結合併營收降至0.81億元新低，月減72.24％、年減72.79％。累計1～2月合併營收3.73億元，年減達63.02％，亦創同期新低。

沅聖去年底公告，因美系智慧家居客戶供應鏈策略調整，沅聖未接獲現行其中1款主力出貨機種，恐使出貨量下滑、影響約3成營收。受營運動能明顯轉弱影響，沅聖股價跟隨台股一路拉回，昨（16）日下跌7.19％至93元，創登錄興櫃交易以來新低。

沅聖總經理杜東勝表示，原先已預期短期營收將受產品需求減少影響，新冠肺炎疫情致使中國大陸ODM製造中心復工進度延後，進一步加劇2月及前2月營收下滑幅度。不過，目前中國大陸廠區已逐步重返正軌，預期最糟情況已過，營運表現將逐步重返正軌。

杜東勝表示，沅聖持續布局新客戶及新產品因應，與新美系客戶共同研發的智慧門鎖，目前均按進度試產驗證中，預計第二季起開始出貨，新研發的人工智慧（AI）機器視覺產品亦可望發酵。在新產品毛利較高下，有助於降低獲利下滑幅度。

此外，由於先前中國大陸廠區復工進度較慢，亦影響既有客戶的訂單出貨狀況。杜東勝表示，目前正積極追趕先前生產落後進度，預期將有出貨遞延效益顯現，亦對未來營運增添成長動能。沅聖董事長朱復銓先前預期，沅聖今年營運目標持平或小幅成長。

(時報資訊)