台灣證券交易所表示，三發地產(9946)違反上市公司重大訊息相關章則規定，經通知補行辦理公開程序，未依限期辦理且個案情節重大，核有證交所營業細則第49條第1項第4款規定情事；另外，該公司內部控制制度設計與執行存有重大缺失，核有同細則同條項第19款規定情事，併案公告自3月17日起，改列全額交割股。

(時報資訊)

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