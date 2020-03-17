美好市多驚見棺材，網傻問，疫情恐慌，超前部屬？（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗分享區》）

澳洲好市多也直接陳列棺材。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

新冠肺炎的疫情讓許多人陷入恐慌，近日有網友在臉書分享，美國好市多驚見一副棺材，就那樣陳列在商場中，引發網友熱議，這不就是超前部屬？怕缺貨先搶一波。

網友在臉書社團《好市多經驗分享區》分享，疫情恐慌？轉貼一張美國好市多的照片，希望與疫情無關啊！只見照片中有副棺材，就放在商場顯眼的地方。後來也有另名網友在《好市多商品經驗老實說》貼文分享，加拿大好市多不只賣棺材，連骨灰罈也賣呢！

消息一出後，引來許多網友按讚留言，「這不是就是超前部署嗎？」、「能就怕疫情嚴重棺材買不到」、「先搶的概念嗎？」、「聽說已缺貨」、「股市大跌，可能會賣到缺貨 …」、「搶完衛生紙，換搶這個？」、「價格好透明」。

後來也有網友說明，其實美國、加拿大和澳洲的好市多一直都有賣，且都直接展示在賣場裡面，但華人文化有所忌諱，因此台灣好市多才沒有買。不過，其實像是美國Walmart等大型賣場，也都有販售各種尺寸、款式的棺材，並直接將實品陳列在賣場中。

(中時電子報)